Sheinbaum recibe a Jamieson Greer para revisar avances del T-MEC y agenda comercial

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, junto al embajador Ronald Johnson y funcionarios de ambos países, con el objetivo de evaluar y profundizar las mesas de negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) y otros acuerdos bilaterales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 01:17 PM.
En México y editada el 23/07/2026 03:34 PM.