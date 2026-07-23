Sheinbaum recibe a Jamieson Greer para revisar avances del T-MEC y agenda comercial

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión en Palacio Nacional con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, acompañados de una comitiva de funcionarios estadounidenses. El encuentro, que se dio minutos antes de las 10:00 h, contó también con la participación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y de la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr), Altagracia Gómez.
Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum indicó que escuchará las propuestas de EE. UU. y que los temas de seguridad y del Tratado de Aguas nunca han formado parte de las mesas del T‑MEC. La presidenta reiteró que México ha hecho “todo lo humanamente posible” para obtener las mejores condiciones en la revisión del tratado y desmintió que el país haya incumplido el Tratado de Aguas con Estados Unidos.
Greer, quien recientemente compareció ante el Senado estadounidense, señaló que cuestiones como la seguridad y el agua deberán negociarse para alcanzar acuerdos dentro del marco del T‑MEC. Sheinbaum subrayó que dichos asuntos se tratan en otras mesas de coordinación bilateral y que la prioridad es garantizar que México mantenga condiciones comerciales favorables.
La reunión da continuidad a los contactos iniciados durante el viaje de Sheinbaum a EE. UU., donde asistió a la clausura de la Copa Mundial 2026 en el MetLife Stadium, invitada por el presidente Donald Trump. En ese contexto, la presidenta mexicana destacó que se abordó la agenda económica regional con sus homólogos de EE. UU. y Canadá, buscando consolidar entendimientos bilaterales dentro del marco del T‑MEC.
Con la llegada de Greer a la Ciudad de México, ambas partes pretenden afianzar los avances logrados y definir los próximos pasos para la revisión del tratado y los acuerdos bilaterales que beneficien a ambos pueblos.