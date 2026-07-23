Sheinbaum descarta asistir a la próxima sesión ordinaria de la ONU

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó conocer el rumor sobre su participación en la Asamblea General de la ONU y confirmó que, por el momento, no tiene previsto viajar a Nueva York para la sesión que inicia el 8 de septiembre de 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 01:16 PM.
En México y editada el 23/07/2026 03:24 PM.