TEPJF confirma multas a Construyendo Sociedades de Paz por despensas y revisa otras sanciones

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó dos multas que superan los 135 mil pesos a Construyendo Sociedades de Paz por repartir despensas a cambio de afiliaciones, y ordenó la revisión de tres sanciones del INE por irregularidades en ingresos y gastos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 08:31 AM.
En México y editada el 23/07/2026 08:45 AM.