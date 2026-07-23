TEPJF confirma multas a Construyendo Sociedades de Paz por despensas y revisa otras sanciones

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Construyendo Sociedades de Paz incurrió en un ilícito al repartir despensas en Jalisco con el objetivo de captar afiliaciones para convertirse en partido político. Como consecuencia, la Sala Superior del TEPJF dejó firmes dos multas que suman 135,768 pesos, una por 67,884 pesos en la asamblea de Tala y otra idéntica en la de Tlaquepaque.
Las pruebas presentadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) incluyeron videos, fotografías y testimonios de ciudadanos que acudieron al personal del INE para reclamar la despensa prometida mediante redes sociales. En ambos casos, la evidencia demostró que la entrega de dádivas violó la prohibición de ofrecer incentivos a cambio de apoyo político, vulnerando la libertad de decisión de la ciudadanía.
Paralelamente, el TEPJF concedió a Construyendo Sociedades de Paz la solicitud de que el INE vuelva a revisar tres multas por irregularidades en sus ingresos y gastos, que ascienden a 128,421.60 pesos. El magistrado Felipe Fuentes propuso la revocación de una multa de 120,000 pesos por no acreditar el origen de varias transferencias, así como de dos multas menores (4,361.60 y 4,060 pesos) relacionadas con supuestos gastos en una asamblea que la organización asegura no se realizó o que no le fueron notificados oportunamente.
El INE deberá analizar nuevamente la documentación aportada por el nuevo partido para determinar si las sanciones deben confirmarse, reducirse o revocarse. Mientras tanto, las multas por despensas permanecen firmes, enviando un mensaje claro sobre la prohibición de utilizar dádivas como herramienta de captación política.