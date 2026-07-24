Harfuch confirma investigación contra Valentín Lavín por vínculos con narco y homicidios en Morelos

Durante la conferencia mañanera del viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Moreno, es objeto de una investigación por presuntos vínculos con células criminales de Morelos, entre ellas el grupo conocido como Los Aparicio. Según Harfuch, dichas organizaciones están involucradas en delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en varios municipios de la zona oriente del estado.
El secretario detalló que la investigación ha identificado a la suegra de Lavín, Romero, quien se encuentra detenida, como la presunta líder de una de esas organizaciones delictivas. Además, se señaló que el alcalde habría participado en hechos de violencia, entre ellos los homicidios de los activistas Samir Flores y Sandra Rosa Camacho Flores.
Harfuch subrayó que el gabinete de Seguridad mantiene una estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) para esclarecer los hechos y detener a los responsables. El secretario lamentó la violencia que afecta a Temoac y expresó su solidaridad con la familia y seres queridos de Valentín Lavín.
La información fue difundida a través de la transmisión de La Mañanera del Pueblo en Milenio TV, acompañada de la declaración: "El presidente municipal de Temoac se encontraba bajo investigación por probables vínculos con células delictivas, como Los Aparicio, relacionados con delitos de alto impacto".