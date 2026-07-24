Harfuch confirma investigación contra Valentín Lavín por vínculos con narco y homicidios en Morelos

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En la conferencia mañanera del viernes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Moreno, está bajo investigación por presuntos lazos con células criminales del estado, incluyendo delitos de secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio. La investigación también señala a la suegra de Lavín como presunta líder de una organización delictiva y vincula al alcalde a los homicidios de los activistas Samir Flores y Sandra Rosa Camacho Flores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 09:52 AM.
En México y editada el 24/07/2026 09:57 AM.