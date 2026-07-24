INE descarta denuncias contra Somos México por caso Ruffo y aclara su actuación

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aclaró que el organismo no cuenta con ninguna investigación en contra de Somos México por presunto financiamiento ilícito relacionado con el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo. Según Taddei, “el INE no actúa por narrativas, sino por denuncias formales, y hasta la fecha no se ha presentado ninguna”.
Morena ha insistido en que el INE debe investigar un supuesto financiamiento ilícito de Somos México, argumentando que el partido incluye al exgobernador panista en su consejo consultivo. Sin embargo, la consejera subrayó que, para que el instituto inicie una indagatoria, es indispensable la existencia de una denuncia concreta; de lo contrario, el INE no tiene facultades para actuar de oficio en este tipo de casos.
Durante la sesión del Consejo General, el representante de Morena, Guillermo Santiago, reiteró la petición de que el INE investigue el presunto vínculo entre el financiamiento de Somos México y los delitos que se le imputan a Ruffo. En respuesta, el exconsejero de Somos México, Marco Baños, retó a la bancada morenista a someterse conjuntamente a una fiscalización especial de su propio financiamiento, a lo que el morenista no respondió.
La posición del INE, según Taddei, es clara: cualquier investigación por presuntos ilícitos financieros requiere una denuncia formal que justifique la apertura de un procedimiento. Mientras no exista tal denuncia, el instituto permanecerá al margen de la controversia política que rodea al caso Ruffo y al financiamiento de Somos México.