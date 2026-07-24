INE descarta denuncias contra Somos México por caso Ruffo y aclara su actuación

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La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, confirmó que no existen denuncias formales contra el partido Somos México por presunto financiamiento ilícito vinculado al exgobernador Ernesto Ruffo, y explicó que el instituto solo actúa ante denuncias, no por narrativas políticas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 08:45 AM.
En México y editada el 24/07/2026 09:26 AM.