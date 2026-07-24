Sheinbaum confirma carpetas de investigación contra funcionarios vinculados al crimen organizado

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que existen carpetas de investigación contra varios alcaldes, entre ellos Jesús Corona Damián, y explicó que corresponde a las fiscalías estatales y a la FGR iniciar los procesos, mientras los gobiernos estatales deben fortalecer a las policías municipales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 12:59 PM.
En México y editada el 24/07/2026 01:01 PM.