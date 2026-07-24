Sheinbaum confirma carpetas de investigación contra funcionarios vinculados al crimen organizado

Durante la conferencia de La Mañanera del Pueblo del viernes 24 de julio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la existencia de carpetas de investigación contra funcionarios públicos señalados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, entre los que se encuentra el exalcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián.
Sheinbaum precisó que, cuando se presentan denuncias contra presidentes municipales por posibles relaciones con grupos criminales, la competencia para iniciar la investigación corresponde a las fiscalías estatales o a la Fiscalía General de la República (FGR). Señaló que los procesos se llevan a cabo conforme a la ley y que será el trabajo de las autoridades ministeriales quien determine la existencia de responsabilidades penales.
La mandataria subrayó la obligación de los gobiernos estatales de fortalecer a las policías municipales y garantizar que sus integrantes no mantengan nexos con organizaciones delictivas. En este sentido, recordó que la Operación Enjambre, impulsada por autoridades federales y estatales, ha resultado en la detención de más de ochenta presidentes municipales y otros funcionarios sospechosos de infiltración del crimen organizado.
El caso de Jesús Corona Damián, detenido el 30 de mayo de 2026 en Acapulco, Guerrero, forma parte de esta estrategia. La Fiscalía General de la República lo investiga por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa; al momento de su aprehensión portaba un arma de fuego corta, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Corona Damián fue puesto a disposición de un juez de control federal para iniciar el proceso penal correspondiente.
Sheinbaum reiteró que la lucha contra la infiltración del crimen organizado en las administraciones públicas es una prioridad del gobierno federal y que continuará trabajando con las autoridades locales para garantizar la integridad de las instituciones municipales.