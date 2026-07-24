Sheinbaum amplía alcance del caso de huachicol fiscal en BC más allá de la detención de Ruffo

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La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la investigación del huachicol fiscal en Baja California involucra a varios actores y no se limita al exgobernador Ernesto Ruffo, señalando la participación de la empresa Ingemar y la apertura de nuevas órdenes de aprehensión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 02:32 PM.
En México y editada el 24/07/2026 05:35 PM.