Secretaría de Salud analiza posible vínculo entre productos mexicanos y Cyclospora

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La Secretaría de Salud (SSA) lleva a cabo un estudio epidemiológico para determinar si algún producto mexicano está relacionado con el parásito Cyclospora, responsable de diarrea intensa. Los primeros resultados de análisis de lechugas y agua en la planta de Taylor Farms México son negativos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 02:32 PM.
En México y editada el 24/07/2026 05:40 PM.