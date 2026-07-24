Secretaría de Salud analiza posible vínculo entre productos mexicanos y Cyclospora

La Secretaría de Salud (SSA) ha iniciado un estudio epidemiológico para establecer si algún producto de origen mexicano está vinculado al parásito Cyclospora cayetanensis, causante de diarrea aguda y deshidratación. La investigación responde al brote reportado en Estados Unidos, donde la empresa Taylor Farms fue temporalmente cerrada por sospecha de estar involucrada.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recordó que, en un primer momento, las autoridades estadounidenses relacionaron la lechuga mexicana con el brote, pero que posteriormente esa hipótesis fue descartada. En México, la SSA informó que los análisis de lechugas y del agua de la planta Taylor Farms de México, S. de R.L. de C.V. resultaron negativos para Cyclospora.
Los estudios fueron realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a través del Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC) y por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Guanajuato (LESP). Además, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) contactó a los productores de lechuga que suministran a la empresa para recabar información.
Durante la visita de personal de la Dirección General de Epidemiología, no se identificaron brotes de enfermedad diarreica que requirieran intervenciones de los servicios de salud. La SSA continuará con el monitoreo y los análisis necesarios para garantizar la inocuidad de los alimentos.
Con información de Rafael Mejía Fernández de Lara.