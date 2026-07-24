UIF denunció a 55 sancionados por EE.UU. vinculados al CJNG, confirma Harfuch

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra 55 personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por su relación con la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación, destacando la coordinación con OFAC, la FGR y el CNI.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/07/2026 02:32 PM.
En México y editada el 24/07/2026 05:38 PM.