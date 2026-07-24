UIF denunció a 55 sancionados por EE.UU. vinculados al CJNG, confirma Harfuch

En la conferencia de prensa matutina celebrada en Cuernavaca, Morelos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya había presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 55 individuos previamente sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Los 55 sujetos fueron incluidos en la lista de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) por su presunta vinculación con la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Harfuch subrayó que la UIF, bajo la dirección de Omar Reyes, trabajó de manera estrecha con OFAC para identificar y documentar los flujos de recursos ilícitos vinculados al cártel.
Desde el Cuartel General de la 24ª Zona Militar, el secretario resaltó la colaboración interinstitucional entre la UIF, la FGR y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la cual permitió la rápida transmisión de la información recabada y la generación de los procesos penales correspondientes.
Según Harfuch, estas acciones forman parte de una estrategia integral del gobierno federal para desarticular la red financiera del CJNG, reducir su capacidad operativa y cumplir con los compromisos internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero.
La denuncia ante la FGR abre la puerta a investigaciones penales que podrían derivar en procesos judiciales y la incautación de bienes vinculados a los sancionados, reforzando el mensaje de que el Estado mexicano no tolerará la financiación del crimen organizado.