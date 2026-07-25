Inteligencia artificial: alta demanda de agua y energía, advierte Alicia Bárcena

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La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, alertó sobre el consumo energético y hídrico de los centros de datos que sustentan la IA, y pidió una IA “virtuosa” que sirva al desarrollo humano, la sostenibilidad y la soberanía tecnológica de América Latina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/07/2026 09:24 AM.
En México y editada el 27/07/2026 04:38 AM.