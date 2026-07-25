México y Brasil consolidan el diálogo binacional en sesiones de subcomisiones económicas y políticas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que, en la sede de la Cancillería, México y Brasil llevaron a cabo con éxito las sesiones de las subcomisiones de Asuntos Económicos, Comerciales y Financieros y de Asuntos Políticos, parte esencial de los trabajos preparatorios para la VI Reunión de la Comisión Binacional México‑Brasil.
En la subcomisión económica, la copresidencia estuvo a cargo de la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, el jefe de la Unidad de Diplomacia Económica, Farid Hannan, y el director del Departamento del Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el embajador Francisco Cannabrava. La delegación mexicana contó con representantes de Hacienda y Crédito Público, Economía, Agricultura y Desarrollo Rural, y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Por su parte, la subcomisión de Asuntos Políticos fue encabezada por la subsecretaria Serur Smeke y su homóloga brasileña, la secretaria para América Latina y el Caribe, la embajadora Gisela Padovan. En esta sesión también participó la Secretaría de Energía (Sener), ampliando el espectro de temas estratégicos abordados.
Según el comunicado de la SRE, ambas sesiones permitieron evaluar el cumplimiento de compromisos bilaterales, identificar nuevas áreas de cooperación, fortalecer la coordinación interinstitucional e impulsar acuerdos en sectores estratégicos para ambos países.
El encuentro se inscribe dentro del proceso de preparación de la VI Reunión de la Comisión Binacional, que busca profundizar la integración económica y política entre México y Brasil, reforzando la alianza estratégica en el marco del Mercosur y la Alianza del Pacífico.