México y Brasil consolidan el diálogo binacional en sesiones de subcomisiones económicas y políticas

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La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las subcomisiones de Asuntos Económicos, Comerciales y Financieros y de Asuntos Políticos de la Comisión Binacional México‑Brasil se reunieron en la Cancillería, evaluando avances, identificando nuevas áreas de cooperación y preparando la VI Reunión de la Comisión Binacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/07/2026 09:28 AM.
En México y editada el 27/07/2026 04:41 AM.