SECTUR y SEMARNAT firman Decálogo para la Inversión Turística Sustentable

En una ceremonia celebrada en la Ciudad de México, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, firmaron el Decálogo para la Inversión Turística Sustentable. El acuerdo, presentado en vísperas del Día Internacional de la Conservación de los Manglares (26 de julio), establece una hoja de ruta para orientar el desarrollo turístico del país bajo criterios de responsabilidad social y ambiental.
El decálogo agrupa 773 proyectos distribuidos en las 32 entidades federativas, con una inversión aproximada de 42 millones de dólares. Según la secretaria de Turismo, el objetivo es que el crecimiento del sector se traduzca en inversiones responsables que generen empleo y fomenten el desarrollo regional.
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, enfatizó que el nuevo marco rompe con el modelo anterior de megaproyectos sin ordenamiento, los cuales han degradado manglares, dunas y arrecifes. "La naturaleza es la infraestructura del turismo; los ecosistemas, las personas y nuestro patrimonio biocultural son la base del turismo de hoy y del futuro", afirmó.
El decálogo no busca limitar la inversión, sino garantizar su viabilidad a largo plazo, pues ningún destino puede sobrevivir si se destruye aquello que lo hizo atractivo. Los principios que lo rigen incluyen: