SECTUR y SEMARNAT firman Decálogo para la Inversión Turística Sustentable

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Las secretarias de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, suscribieron el Decálogo para la Inversión Turística Sustentable, que agrupa 773 proyectos con una inversión estimada de 42 millones de dólares. El documento busca atraer capital, generar empleo y proteger el patrimonio natural y cultural del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/07/2026 09:29 AM.
En México y editada el 27/07/2026 04:42 AM.