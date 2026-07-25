Sheinbaum entrega 43 viviendas en Xoxocotla y amplía metas de Vivienda para el Bienestar en Morelos

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La presidenta Claudia Sheinbaum entregó 43 hogares de Conavi, 348 finiquitos del Fovissste y 79 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, mientras anuncia la ampliación de la meta estatal de 10 mil a 24 mil viviendas y destaca la reestructuración de créditos impagables para millones de familias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/07/2026 09:28 AM.
En México y editada el 27/07/2026 04:39 AM.