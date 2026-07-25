Sheinbaum entrega 43 viviendas en Xoxocotla y amplía metas de Vivienda para el Bienestar en Morelos

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, realizó la entrega de 43 viviendas nuevas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en la localidad de Xoxocotla, Morelos, y firmó 348 constancias de finiquito del Fovissste y 79 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en un acto que subraya el avance del programa Vivienda para el Bienestar y la diferencia con administraciones anteriores (1982‑2018) que, según la mandataria, “quitaban al pueblo”.
Sheinbaum recordó que el programa contempla tres ejes: la construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas en todo el país; la condonación y reestructuración de créditos impagables para cinco millones de familias; y la entrega de un millón de escrituras y títulos de propiedad que garanticen certeza jurídica del patrimonio. En el contexto de Morelos, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, anunció que la meta estatal se amplió de 10 mil a 24 mil viviendas, de las cuales 3,893 ya están contratadas.
Según Vega, 8,000 familias recibirán escrituras y más de 35,000 se beneficiarán de la mejora de créditos impagables. A nivel nacional, el programa aspira a atender a más de 10 millones de familias, consolidándose como una de las políticas sociales más ambiciosas del gobierno de Sheinbaum.
El acto también sirvió para contrastar la gestión actual con la de gobiernos anteriores, que, según la presidenta, “quitaban al pueblo” al no garantizar acceso a vivienda digna ni a la regularización de la tenencia de la tierra. Con la entrega de los nuevos hogares y la ampliación de metas, el Ejecutivo federal busca revertir esa tendencia y consolidar la seguridad habitacional como un derecho fundamental.