Consejero del INE propone boleta independiente para diputados plurinominales en 2027

El martes, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc‑kib Espadas, presentará ante la mesa privada de consejerías una propuesta para que, en las elecciones federales de 2027, la ciudadanía vote a los diputados plurinominales mediante una boleta independiente, tal como se hacía entre 1979 y 1985.
Espadas, quien fuera diputado plurinominal del PRD y presentó la iniciativa sin éxito en la Cámara de Diputados, argumenta que la votación separada permitiría que partidos menores accedan a representación proporcional sin que el PRI, históricamente hegemónico, monopolice esos cargos mediante alianzas con paraestatales.
La propuesta implica que el Consejo General del INE “inaplique” la ley electoral vigente, asumiendo un rol legislativo para revertir la reforma de 1986 que unificó la boleta de mayoría relativa y representación proporcional. Según el consejero, la medida favorecería la competencia democrática al “sacar de la clandestinidad” la elección de los plurinominales.
Sin embargo, la iniciativa conlleva un costo adicional estimado en 250 millones de pesos, destinados a la impresión de dos boletas distintas para la renovación de la Cámara de Diputados. Espadas reconoce que la decisión requerirá la revisión de áreas técnicas del INE y su posterior debate en el proceso electoral que iniciará en septiembre.
La propuesta ha generado controversia, pues implica una interpretación no contemplada por la normativa actual y plantea dudas sobre la viabilidad financiera y operativa del INE para ejecutar dos boletas simultáneas.