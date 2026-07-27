Consejero del INE propone boleta independiente para diputados plurinominales en 2027

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El consejero Uuc‑kib Espadas solicitará al Consejo General del INE que, para las elecciones federales de 2027, se vote a los diputados plurinominales en una boleta separada, modelo usado en los comicios de 1979 a 1985, a costa de al menos 250 millones de pesos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 05:38 PM.
En México y editada el 27/07/2026 06:35 PM.