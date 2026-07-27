INE ampliará gradualmente el uso de urnas electrónicas para impulsar la inclusión

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció una expansión gradual del uso de urnas electrónicas con el objetivo de acelerar los procesos de votación y escrutinio, al mismo tiempo que se brinda mayor accesibilidad a personas con discapacidad, ciudadanos con movilidad reducida y mexicanos residentes en el extranjero.
El vocal ejecutivo del INE en Tamaulipas, Sergio Bernal Rojas, señaló que la experiencia de 2024, en la que los dispositivos fueron empleados tanto en territorio nacional como en consulados de EE. UU., Canadá, España y Francia, demostró su viabilidad. "El siguiente paso es incorporar esta tecnología de manera paulatina y evaluada", afirmó.
Bernal citó casos concretos, como el de una médica que debía permanecer en quirófano durante la jornada electoral y de electores que, por motivos de salud, emitieron su voto desde casa. En ambos escenarios, la urna electrónica habría permitido un proceso más ágil y menos invasivo.
Los equipos cuentan con características de inclusión: plantillas en Braille, audífonos para instrucciones y una interfaz que permite a personas con discapacidad visual votar de forma autónoma, preservando el secreto del sufragio. Recientes pruebas realizadas en Reynosa con electores ciegos fueron calificadas como satisfactorias, aunque el INE reconoce la necesidad de seguir perfeccionando el sistema.
Frente a la desconfianza que genera la incorporación de tecnología en procesos electorales, Bernal subrayó que las urnas electrónicas no sustituyen los mecanismos de garantía del sistema electoral mexicano. Los dispositivos no se conectan a internet durante la votación y son sometidos a revisiones técnicas y dictámenes especializados antes de su uso.
El INE mantiene múltiples controles: lista nominal con fotografía, identificación del elector, boletas de papel de seguridad y procedimientos de verificación. La urna electrónica se suma a este esquema de protección, sin reemplazarlo.
El reto, según Bernal, ya no es tecnológico sino cultural. "Será necesario que la ciudadanía conozca, utilice y se familiarice gradualmente con estos dispositivos para fortalecer la confianza en su funcionamiento y aprovechar sus ventajas en rapidez, inclusión y accesibilidad, sin sacrificar la certeza y la secrecía del voto".