INE ampliará gradualmente el uso de urnas electrónicas para impulsar la inclusión

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El Instituto Nacional Electoral (INE) planea expandir de forma paulatina la implementación de urnas electrónicas, buscando agilizar la votación y garantizar el acceso a electores con discapacidad, movilidad reducida y mexicanos en el extranjero, bajo estrictos protocolos de seguridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 03:30 PM.
En México y editada el 27/07/2026 03:36 PM.