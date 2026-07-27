La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, lunes 27 de julio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dará inicio a la Mañanera del Pueblo este lunes 27 de julio desde el Palacio Nacional.
En la apertura, Sheinbaum se espera que aborde los avances del programa de seguridad pública, los proyectos de infraestructura en la CDMX y el resto del país, y los indicadores económicos más recientes, como la inflación y el empleo. Asimismo, se anticipa la presentación de nuevas medidas para impulsar la transición energética y la inversión en energías renovables.
La Mañanera, que se ha consolidado como el espacio institucional para la rendición de cuentas del Ejecutivo, contará con la participación de los titulares de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes responderán a preguntas de la prensa y de la ciudadanía.