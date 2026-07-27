La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, lunes 27 de julio

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Claudia Sheinbaum encabezará la Mañanera del Pueblo desde el Palacio Nacional este lunes 27 de julio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 08:24 AM.
En México y editada el 27/07/2026 08:59 AM.