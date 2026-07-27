Miles de aspirantes y padres marchan en Ciudad Universitaria exigiendo auditoría

...

A las 11:00 h de hoy, 27 de julio, grupos de aspirantes, estudiantes y padres se congregaron frente a la Biblioteca Central de la UNAM para protestar por presuntas irregularidades y el uso de inteligencia artificial en el examen de admisión, demandando una auditoría inmediata y el regreso a pruebas 100 % presenciales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 10:15 AM.
En México y editada el 27/07/2026 10:22 AM.