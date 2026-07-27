Miles de aspirantes y padres marchan en Ciudad Universitaria exigiendo auditoría

Miles de aspirantes, estudiantes en activo y padres de familia se reunieron hoy a las 11:00 h en dos puntos estratégicos de la zona sur del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para manifestarse contra las supuestas irregularidades detectadas en el reciente examen de admisión.
Los manifestantes, organizados por la coalición Transparencia UNAM 2024, portaron lonas, carteles, silbatos, matracas y megáfonos, y vistieron prendas blancas y azules, tal como lo indicó la convocatoria oficial. En la Biblioteca Central, los representantes de los aspirantes exigieron una auditoría exhaustiva del proceso de selección y una solución definitiva antes de que concluya el ciclo actual.
De no recibir una respuesta clara por parte de la rectoría, la demanda inmediata para el próximo ciclo escolar será la eliminación de cualquier formato híbrido o digital, solicitando el regreso obligatorio a exámenes 100 % presenciales y bajo estrictos controles físicos de seguridad.
Los organizadores entregaron a la autoridad universitaria una serie de documentos impresos y cintas con sus peticiones, los cuales fueron fijados en puntos clave del campus para garantizar la visibilidad de sus reclamos.
El comunicado oficial de la comunidad de aspirantes y civiles, difundido en redes sociales y medios de comunicación, subraya la necesidad de “transparencia, justicia y equidad” en los procesos de admisión de la máxima casa de estudios del país.
Hasta el momento, la rectoría no ha emitido una respuesta oficial. La marcha se desarrolló de forma pacífica, bajo la premisa de mantener la tranquilidad y el orden público.