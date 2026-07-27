SEP y CONCIEO lanzan campaña nacional contra la adicción a redes sociales

...

Durante la Mañanera del Pueblo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció una campaña conjunta con el CONCIEO para prevenir la adicción a redes sociales en niños y adolescentes, señalando que el uso excesivo podría restar hasta 20 años de vida a las nuevas generaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 03:30 PM.
En México y editada el 27/07/2026 03:36 PM.