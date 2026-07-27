SEP descarta escuelas militarizadas y ordena inspección nacional

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Mario Delgado, titular de la SEP, afirmó que la educación militar no está autorizada en México y anunció la revisión de todas las academias con modelo militarizado después de la muerte de la adolescente Dafne Quintos en una escuela de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 09:21 AM.
En México y editada el 27/07/2026 10:27 AM.