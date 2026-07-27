SEP descarta escuelas militarizadas y ordena inspección nacional

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su titular, Mario Delgado, declaró que ningún tipo de escuela militarizada cuenta con autorización oficial en el país. En un comunicado enviado el viernes a todas las autoridades estatales, responsables de autorizar la operación de instituciones educativas, se ordenó una revisión exhaustiva de los centros que operen bajo un modelo militar en todo el territorio nacional.
La medida surge en el contexto del caso de Dafne Quintos, adolescente de 13 años originaria de El Mante, Tamaulipas, quien falleció durante un campamento de verano organizado por la academia Doenitz en Ciudad Madero. Según la denuncia pública de su madre, Alejandra Quintos, la menor asistió a un programa de cuatro días y, tras recibir una llamada informando una supuesta caída, se constató su muerte por asfixia. La familia solicitó una autopsia independiente que confirmó la causa del deceso y denunció irregularidades en la atención del personal de la escuela.
Hasta la fecha, tres personas vinculadas a la academia han sido detenidas: Jorge Luis (director), Estrellita (encargada del área de Mujeres) y Danna Yanina (de 18 años), quien fue la primera aprehendida y sigue bajo proceso judicial. La defensa legal de la familia exige la inmediata vinculación a proceso de los responsables.
Mario Delgado reiteró que la SEP colaborará con las autoridades estatales y federales para garantizar que ninguna institución educativa ofrezca un modelo militar sin la autorización correspondiente. Asimismo, señaló que se implementarán protocolos de inspección y sanción para aquellas escuelas que incumplan la normativa vigente.
El anuncio de la SEP llega en medio de un debate nacional sobre la presencia de programas de carácter militar en la educación básica y media superior, sector que ha sido objeto de críticas por supuestos riesgos para la integridad física y psicológica de los menores.
Se espera que, en los próximos días, los gobiernos estatales presenten los resultados de sus inspecciones y, de encontrarse irregularidades, se proceda al cierre o regularización de las academias involucradas.