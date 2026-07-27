Sheinbaum evita condenar a Ortega tras anuncio de cancelación de elecciones en Nicaragua

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la decisión del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, de suspender las elecciones presidenciales, enfatizando la importancia de la democracia sin emitir una crítica directa. Sheinbaum descartó enviar un comunicado oficial a Nicaragua y subrayó que la decisión corresponde al pueblo nicaragüense.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 03:30 PM.
En México y editada el 27/07/2026 03:38 PM.