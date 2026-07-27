UNAM instala Comisión Técnica para revisar examen de ingreso 2026

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El rector Leonardo Lomelí Vanegas instaló una Comisión Técnica de 15 especialistas para analizar el procedimiento y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026. La autoridad universitaria aseguró que la revisión será libre, con resultados en los próximos días, y que todas las opciones están sobre la mesa para garantizar un acceso equitativo a la educación superior.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/07/2026 02:46 PM.
En México y editada el 27/07/2026 03:01 PM.