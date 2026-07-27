UNAM instala Comisión Técnica para revisar examen de ingreso 2026

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, instaló esta mañana la Comisión Técnica integrada por quince especialistas de distintas áreas del conocimiento, con el objetivo de revisar el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.
Tras recibir el informe técnico elaborado por las áreas responsables del proceso de ingreso, el rector instó a los miembros de la Comisión a trabajar con total libertad. Lomelí subrayó que "todas las opciones están sobre la mesa" y que ninguna alternativa está descartada, pues la Universidad busca esclarecer lo ocurrido, explicar de forma clara a la sociedad las causas y, sobre todo, garantizar un acceso equitativo a la educación superior.
El rector enfatizó la necesidad de obtener resultados en los próximos días para ofrecer certidumbre a los miles de jóvenes aspirantes que esperan una respuesta, mientras que el deslinde de responsabilidades podrá continuar hasta sus últimas consecuencias.
Integrantes de la Comisión Técnica: