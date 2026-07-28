¿Cuál es el recorrido que sigue un producto desde su fabricación hasta llegar al consumidor?

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Fabricación, control de calidad, centros logísticos, transporte y comercio electrónico forman parte del proceso que permite que millones de productos lleguen diariamente a los consumidores.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/07/2026 04:45 PM.
En México y editada el 28/07/2026 04:54 PM.