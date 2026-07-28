INE busca reducir a 15 días los retrasos en entrega de credenciales electorales

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el viernes logró disminuir el plazo de entrega de la credencial de elector de 20 a 15 días naturales, y que continúa trabajando para "acercarse a la normalización del servicio" y reducir gradualmente los tiempos de atención a la ciudadanía.
Esta medida se produce después de que, en un boletín institucional del 20 de julio, el organismo declarara que la producción y distribución de la nueva credencial estaba "estabilizada" y "regularizada", información que contrastó con el informe de la Comisión del Registro Federal de Electores (RFE), donde la consejera presidenta Carla Humphrey señaló que los plazos seguían siendo superiores al rango habitual (tres días en la Ciudad de México, cinco en el resto del país y siete en casos excepcionales).
En la comisión, la consejera Guadalupe Taddei criticó que a algunos ciudadanos se les comunicara un tiempo de espera de hasta 41 días, mientras que la Dirección Ejecutiva anunciaba como logro haber alcanzado entre 17 y 20 días. El director del RFE, Alejandro Sosa, reconoció que persistían problemas de distribución.
Ante la contradicción, Taddei sostuvo que el servicio estaba regularizado y que se estaban realizando llamadas personalizadas a los usuarios que esperaban su credencial, avisándoles cuando el trámite se completaba antes del plazo máximo comunicado.
El INE, a través de la plataforma INETEL, ha intensificado la comunicación con los ciudadanos que tienen el trámite en proceso. Sin embargo, partidos políticos han exigido que se analicen posibles sanciones a la empresa proveedora, cuyo retraso ha generado un rezago de más de 645 mil credenciales desde el inicio del nuevo contrato y la finalización del anterior.