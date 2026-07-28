INE busca reducir a 15 días los retrasos en entrega de credenciales electorales

...

El Instituto Nacional Electoral anunció que ha bajado el tiempo de espera de 20 a 15 días y avanza hacia la normalización del servicio, tras críticas de partidos y discrepancias entre comunicados oficiales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/07/2026 08:32 AM.
En México y editada el 28/07/2026 11:58 AM.