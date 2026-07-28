México libera 2.5 millones de moscas estériles para combatir el gusano barrenador

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El gobierno federal inició la dispersión del primer lote de moscas estériles en Coronado, Chihuahua, como parte de una estrategia biológica para contener la plaga del gusano barrenador del ganado que ha paralizado el comercio ganadero con Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/07/2026 08:31 AM.
En México y editada el 28/07/2026 09:52 AM.