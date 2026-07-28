México libera 2.5 millones de moscas estériles para combatir el gusano barrenador

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) liberaron este lunes 2.5 millones de moscas estériles en el municipio de Coronado, al sur del estado, marcando el inicio de una campaña nacional contra el gusano barrenador del ganado (GBG).
Los insectos fueron producidos en la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas, donde se completó el primer ciclo de producción y esterilización de pupas el pasado viernes. Las pupas, teñidas de verde para distinguirlas de las silvestres, fueron transportadas vía Tampico y distribuidas mediante cámaras terrestres en la zona fronteriza.
Javier Calderón, director en jefe del Senasica, calificó la operación como un "hito", pues es el primer ciclo de producción y esterilización realizado en México en 14 años. La planta, en funcionamiento desde la última semana de junio, planea escalar su capacidad hasta 100 millones de moscas estériles diarios antes de que concluya el año, con el objetivo de acelerar la erradicación del GBG.
Durante la conferencia matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reiteró el compromiso del país con una estrategia sanitaria permanente y resaltó los acuerdos alcanzados con autoridades sanitarias estadounidenses para reabrir gradualmente la frontera, condicionada al avance de las medidas de vigilancia, inspección y control.
El gusano barrenador reapareció en México a finales de 2024, después de décadas de erradicación, y ha generado más de 35 mil 140 casos, concentrados en los estados del sur y sureste. La proliferación de la plaga provocó que EE. UU. suspendiera en noviembre de 2024 la importación de ganado mexicano en pie, lo que ha causado pérdidas superiores a dos mil millones de dólares anuales para los productores pecuarios, además de mayores costos logísticos y de alimentación.
El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) advierte que la continuidad de la campaña de moscas estériles es esencial para restablecer la confianza del mercado estadounidense y reactivar las exportaciones de ganado, vitales para la economía rural del país.