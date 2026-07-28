Sheinbaum confirma que 14 estados ya prohíben celulares en primaria

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, aunque aún no existe una iniciativa federal para prohibir el uso de teléfonos móviles en escuelas de educación básica, la medida ya se aplica en 14 entidades. Señaló que el gobierno abrirá un amplio debate público para construir consenso sobre la regulación de dispositivos y plataformas digitales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/07/2026 11:34 AM.
En México y editada el 28/07/2026 12:00 PM.