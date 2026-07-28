Sheinbaum descarta motivaciones políticas en el proceso contra Ernesto Ruffo

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el caso de huachicol fiscal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, es exclusivamente criminal y que la Fiscalía cuenta con pruebas suficientes para la orden de aprehensión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/07/2026 08:59 AM.
En México y editada el 28/07/2026 12:22 PM.