Sheinbaum exige a la UNAM resolver irregularidades en el examen de admisión

La mandataria de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debe dar una solución pronta a las irregularidades detectadas en el examen de admisión a nivel licenciatura de este año, donde se identificó el uso de inteligencia artificial por parte de algunos aspirantes.
Sheinbaum subrayó que, por respeto a la autonomía universitaria, "eso solo lo pueden resolver ellos", y que la institución debe investigar el fraude, ya sea mediante la contratación de una agencia externa o, de ser necesario, solicitando la intervención de la Fiscalía.
La presidenta también indicó que, en caso de requerir apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) u otra dependencia, el gobierno federal está dispuesto a brindar asistencia, pero siempre como ayuda y sin vulnerar la independencia de la UNAM.
El llamado de Sheinbaum busca garantizar la transparencia del proceso de ingreso y evitar que futuros estudiantes se vean afectados por prácticas deshonestas, mientras se espera una respuesta clara y expedita por parte de la universidad.