Sheinbaum exige a la UNAM resolver irregularidades en el examen de admisión

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La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Universidad Nacional Autónoma de México que aclare los casos de fraude y uso de inteligencia artificial en el proceso de admisión a nivel licenciatura, ofreciendo apoyo institucional sin interferir en su autonomía.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/07/2026 08:59 AM.
En México y editada el 28/07/2026 12:36 PM.