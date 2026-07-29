Sheinbaum aborda T-MEC, seguridad, corrupción, vivienda e inversión de KIA en la mañanera

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En la conferencia matutina, la Presidenta Sheinbaum confirmó la continuidad del diálogo con el gobierno de Keiko Fujimori, informó sobre la investigación del Cártel de Sinaloa, destacó los logros del T‑MEC y anunció la primera piedra de un nuevo proyecto habitacional respaldado por el Fovissste, entre otros temas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/07/2026 09:25 AM.
En México y editada el 29/07/2026 08:57 AM.