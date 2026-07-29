Sheinbaum aborda T-MEC, seguridad, corrupción, vivienda e inversión de KIA en la mañanera

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ofreció su tradicional mañanera en la que abordó los asuntos más relevantes de la agenda nacional e internacional.
Ante los comentarios del expresidente Donald Trump sobre la supuesta “inutilidad” del T‑MEC, Ebrard subrayó la importancia estratégica del acuerdo y recordó la visita reciente de Jamieson Greer, representante comercial de EE. UU., que evidenció la continuidad de la cooperación técnica y económica.
Con estos anuncios, la Presidenta Sheinbaum cerró la conferencia reiterando el compromiso del Gobierno de México con la seguridad, la justicia, el desarrollo económico y la integración internacional.