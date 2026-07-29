Sheinbaum y Ajay Banga revisan el nuevo Marco de Alianza para impulsar el Plan México

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que este miércoles sostendrá una reunión en Palacio Nacional con Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial, con el objetivo de revisar el nuevo Marco de Alianza para el País (CPF). El documento, que está siendo preparado por la entidad financiera internacional, se alineará con los lineamientos del Plan México y tendrá una vigencia de cinco años.
En la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum destacó que el Banco Mundial ha colaborado estrechamente con la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador Zamora, para fortalecer el Plan México mediante préstamos a empresas privadas que impulsen proyectos de desarrollo. Según Banga, el CPF responderá a las prioridades de desarrollo establecidas por la administración federal, ofreciendo esquemas de financiamiento, garantías que reduzcan riesgos y mecanismos que otorguen mayor certeza jurídica a los inversionistas.
El objetivo central del nuevo marco es generar un mayor impacto en el crecimiento económico, la creación de empleos y el desarrollo sostenible del país. La alianza busca canalizar recursos internacionales de manera eficiente, facilitando la inversión privada y pública en sectores estratégicos, y consolidar a México como un destino atractivo para capitales externos.
La reunión entre Sheinbaum y Banga será clave para definir los lineamientos operativos del CPF y establecer los próximos pasos para su implementación, en un contexto donde la economía mexicana busca reactivar su dinamismo tras los retos recientes.