Sheinbaum y Ajay Banga revisan el nuevo Marco de Alianza para impulsar el Plan México

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La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, para afinar el nuevo Marco de Alianza (CPF) de cinco años, que buscará fortalecer el Plan México mediante financiamiento, garantías y certeza jurídica para impulsar crecimiento, empleo y desarrollo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/07/2026 12:56 PM.
En México y editada el 29/07/2026 02:02 PM.