Sheinbaum anuncia cooperación con gobierno de Keiko Fujimori para restablecer relaciones México‑Perú

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno trabajará con la nueva administración peruana encabezada por Keiko Fujimori para normalizar los lazos diplomáticos. La mandataria también recordó la postura mexicana respecto al caso del expresidente peruano Pedro Castillo, quien cumple condena por intento de autogolpe y corrupción.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/07/2026 09:11 AM.
En México y editada el 29/07/2026 02:15 PM.