Sheinbaum anuncia cooperación con gobierno de Keiko Fujimori para restablecer relaciones México‑Perú

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que su gobierno iniciará un proceso de acercamiento con la recién constituida administración de Keiko Fujimori en Perú, con el objetivo de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, que se habían visto afectadas tras la crisis política peruana.
Sheinbaum subrayó que “se está avanzando en el tema” y que México mantendrá una política de diálogo y cooperación, enfocada en fortalecer la integración regional y la colaboración en áreas como comercio, seguridad y desarrollo sostenible.
En su intervención, la mandataria recordó la postura firme de México respecto al caso del expresidente peruano Pedro Castillo, quien hoy cumple una condena por intento de autogolpe de Estado y una red de corrupción sistemática durante su mandato. Sheinbaum reiteró que México seguirá apoyando los procesos democráticos y el respeto al Estado de derecho en la región.
El anuncio se produce un día después de que Keiko Fujimori asumiera la presidencia de Perú, marcando un nuevo capítulo en la política interna del país andino y generando expectativas sobre la dirección que tomará su gobierno en materia de derechos humanos, economía y relaciones exteriores.
Expertos en relaciones internacionales señalan que la disposición de México a trabajar con la nueva administración peruana podría traducirse en la reactivación de acuerdos bilaterales, la reanudación de diálogos estratégicos y la participación conjunta en foros multilaterales como la Alianza del Pacífico y la Organización de Estados Americanos.