Banco Mundial muestra interés en el Plan México de Sheinbaum

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Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y manifestó su intención de participar en el Plan México, ofreciendo financiamiento, garantías y certeza jurídica para impulsar el desarrollo económico del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 08:17 AM.
En México y editada el 30/07/2026 03:37 PM.