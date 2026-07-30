Banco Mundial muestra interés en el Plan México de Sheinbaum

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles por la tarde en Palacio Nacional a Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial, y a su equipo de trabajo. En el encuentro, Banga expresó su interés de colaborar con el Plan México, iniciativa que la administración federal busca consolidar para impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo sostenible.
Sheinbaum, a través de sus redes sociales, resaltó que “nuestra economía avanza con certidumbre y confianza”, y subrayó la estrecha coordinación que el Banco Mundial mantiene con la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador Zamora, para fortalecer el plan mediante préstamos a empresas privadas.
El Banco Mundial anunció recientemente la preparación del Marco Alianza con el País (CPF), un acuerdo de cinco años que responderá a las prioridades de desarrollo señaladas por el Ejecutivo federal. Según explicó Banga, el CPF incluirá esquemas de financiamiento, garantías que reduzcan riesgos y mecanismos que otorguen mayor certeza jurídica a los inversionistas, con el objetivo de atraer capital privado y acelerar proyectos estratégicos.
Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria reiteró la importancia de contar con socios internacionales que respalden la agenda de desarrollo y destacó que la colaboración con el Banco Mundial permitirá ampliar la capacidad de inversión del sector privado, generando un impacto positivo en la competitividad de México.
El anuncio llega en un contexto de recuperación económica tras la pandemia, donde la administración de Sheinbaum busca consolidar la confianza de los mercados y de la ciudadanía, reforzando la percepción de estabilidad y certidumbre que, según la propia presidenta, caracteriza al país.