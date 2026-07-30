CDMX logra récord Guinness con la torta más grande del mundo en la Feria de Venustiano Carranza 2026

En la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, la Feria Internacional de la Torta celebró su 21ª edición con una hazaña sin precedentes: una torta gigante de cien metros de longitud y 1.5 toneladas, que le valió a la Ciudad de México el récord Guinness por la torta en porciones más grande del mundo.
El proyecto, concebido para superar la marca de 90 metros alcanzada en 2025, se elaboró bajo estrictos protocolos de higiene y fue verificado por los jueces de Guinness World Records, quienes certificaron que el peso era el criterio determinante para el reconocimiento.
Durante los cinco días de feria, se espera la asistencia de aproximadamente 600,000 personas, quienes podrán disfrutar de una oferta gastronómica que va desde las clásicas tortas de jamón, milanesa y cochinita pibil hasta fusiones internacionales y creaciones exóticas, con precios que oscilan entre $50 y $400 pesos.
La entrada es gratuita y el recinto ofrece conciertos, talleres y actividades familiares, convirtiendo la cita anual en un punto de encuentro cultural y culinario. Expositores de ocho países y diez estados mexicanos participan este año, reforzando el carácter internacional del evento.
Una vez certificada, la torta gigante fue dividida en bloques y distribuida entre los asistentes, acompañada de música en vivo, lo que transformó el récord en una experiencia comunitaria. La alcaldesa Evelyn Parra resaltó que, por primera vez, la certificación dependió exclusivamente del peso, subrayando la magnitud del logro.
Con este reconocimiento, la Feria de la Torta se consolida como uno de los eventos imperdibles de la capital, donde tradición, espectáculo y sabor convergen en pleno corazón de la CDMX.