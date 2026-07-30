CDMX logra récord Guinness con la torta más grande del mundo en la Feria de Venustiano Carranza 2026

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La Feria Internacional de la Torta 2026, celebrada en la alcaldía Venustiano Carranza, obtuvo el récord Guinness por la torta en porciones más grande del planeta: 100 metros de largo y 1.5 toneladas de peso. El evento, que congrega a 600 mil visitantes, combina tradición gastronómica, música en vivo y actividades familiares.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 03:55 PM.
En México y editada el 30/07/2026 04:05 PM.