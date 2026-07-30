Digitalizan registros públicos de propiedad para frenar el despojo, anuncia Sheinbaum

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La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones avanza en la digitalización de catastros y registros de propiedad en la CDMX, con el objetivo de prevenir el delito de despojo, mientras autoridades de Quintana Roo y Nayarit reportan resultados positivos en sus propias iniciativas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 01:56 PM.
En México y editada el 30/07/2026 03:54 PM.