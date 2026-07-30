Digitalizan registros públicos de propiedad para frenar el despojo, anuncia Sheinbaum

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció en la conferencia matutina del Palacio Nacional que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ADDT) está digitalizando los catastros y los registros públicos de propiedad de la capital, una medida que busca impedir el delito de despojo.
Sheinbaum destacó que la digitalización permitirá un acceso más rápido y seguro a la información registral, reduciendo la vulnerabilidad de los propietarios frente a fraudes y actos de violencia inmobiliaria. "Con datos en línea, transparentes y verificables, se corta la ruta que utilizan los delincuentes para arrebatar tierras y viviendas", afirmó la mandataria.
En el mismo acto, la presidenta de la Fiscalía de la Ciudad de México informó que sus operativos han desmantelado varias redes de despojo, gracias al apoyo de la nueva plataforma digital que facilita la identificación de irregularidades en los títulos de propiedad.
El modelo de digitalización ya se ha puesto en práctica en otros estados. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, explicó que la entidad implementó la digitalización de sus catastros hace dos años, lo que ha sido clave para reducir los casos de despojo. "La tecnología, combinada con una política firme contra la corrupción, ha puesto orden y ha protegido a los ciudadanos", señaló Lezama.
En Nayarit, autoridades locales también reportaron avances similares, al integrar sus registros en una base de datos única y accesible para la ciudadanía y las instituciones de seguridad.
El proyecto nacional contempla la migración de más de 10 millones de registros a plataformas digitales en los próximos 18 meses, con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para garantizar la calidad y actualización de los datos.
Expertos en derecho inmobiliario y seguridad pública consideran que la iniciativa representa un paso decisivo para combatir el despojo, aunque advierten que la efectividad dependerá de la capacitación de funcionarios y la integración de los sistemas judiciales.
La digitalización de los registros de propiedad se inscribe dentro del programa de transformación digital del gobierno federal, cuyo objetivo es modernizar la administración pública y fortalecer la confianza de la población en las instituciones.