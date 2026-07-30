Marina del Pilar responde a Jaime Bonilla y denuncia filtración de audios en medio de la polémica

En una conferencia de prensa celebrada este jueves, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, respondió a los recientes señalamientos del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, reiterando que su postura sobre el asunto ya había sido expresada y deseó que el exmandatario "encuentre paz en su corazón".
Marina del Pilar subrayó que la prioridad del movimiento político al que ambos pertenecen es preservar la unidad, coincidendo con los llamados de dirigentes de Morena y de la presidenta federal, Claudia Sheinbaum, para anteponer la cohesión a las diferencias internas.
Durante la misma rueda de prensa, la mandataria abordó la polémica generada por la filtración de audios que supuestamente registraron una reunión que sostuvo en diciembre con un intermediario vinculado a autoridades estadounidenses. La gobernadora afirmó que la conversación fue grabada sin su consentimiento y que "de forma perversa lo planearon para grabarme y posteriormente estar filtrando los audios", aunque desconocía el método exacto utilizado, sospechando la presencia de un dispositivo oculto.
Sheinbaum, interrogada sobre la confrontación entre Marina del Pilar y Bonilla, indicó que el tema debe resolverse entre los actores involucrados y que no corresponde tratarlo en el espacio de la conferencia matutina.
Los antecedentes de la disputa se remontan al cambio de gobierno en 2021, cuando la administración de Marina del Pilar canceló varios proyectos impulsados por la gestión de Bonilla. Recientemente, la controversia se intensificó por la filtración de audios relacionados con la cancelación de la visa estadounidense de la gobernadora y la mencionada reunión.
Por su parte, Jaime Bonilla difundió un comunicado negando haber organizado una "emboscada psicológica" y rechazó cualquier participación en la obtención o difusión de los audios. El exgobernador solicitó que Marina del Pilar aclare el contenido de las grabaciones y sostuvo que no debe ser responsabilizado por las consecuencias políticas del caso, señalando que ha sido objeto de acciones legales desde el inicio de la actual administración estatal.
El caso sigue bajo la mirada del público y de las autoridades competentes, mientras se mantienen las denuncias y los rechazos de ambas partes, y continúan las investigaciones correspondientes.