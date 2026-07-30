Marina del Pilar responde a Jaime Bonilla y denuncia filtración de audios en medio de la polémica

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reiteró su deseo de paz para el exgobernador Jaime Bonilla, pidió unidad en Morena y denunció la grabación clandestina de una reunión con un presunto intermediario estadounidense.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 03:55 PM.
En México y editada el 30/07/2026 04:04 PM.