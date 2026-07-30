Clara Brugada anuncia la reubicación de las esculturas de Fidel Castro y el Che Guevara en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el Ejecutivo capitalino llevará a cabo la reconstrucción y reubicación de las esculturas de Fidel Castro y Ernesto "Che" Guevara, después de la controversia suscitada por su retiro del espacio público en la alcaldía Cuauhtémoc.
En una conferencia de prensa, Brugada explicó que la medida busca privilegiar el diálogo frente a las diferencias surgidas por la remoción de los monumentos, acción que provocó manifestaciones de ciudadanos inconformes. La mandataria señaló que la decisión original de retirar las piezas correspondió a la autoridad local, encabezada por la alcaldesa Alejandra Rojo de la Vega, y reconoció la existencia de posturas encontradas entre vecinos y la sociedad en general.
“Nuestro objetivo es mantener el debate como herramienta principal para resolver conflictos; la política debe estar por encima de cualquier acción que polarice”, afirmó Brugada, quien añadió que las protestas deben analizarse según su naturaleza. Distinguió entre manifestaciones que implican daños a personas o inmuebles y aquellas que se limitan a expresiones como pintas, considerando estas últimas como parte del ejercicio de la libre expresión que históricamente ha caracterizado a la Ciudad de México.
En caso de agresiones físicas o destrucción de bienes, la autoridad ministerial y judicial intervendrá; mientras que las pintas, al no constituir violencia, serán tratadas como manifestaciones legítimas.
Hasta el momento, el Gobierno capitalino no ha revelado la ubicación exacta donde se instalarán las nuevas esculturas ni la fecha de inicio de los trabajos de reconstrucción e instalación.