Clara Brugada anuncia la reubicación de las esculturas de Fidel Castro y el Che Guevara en la CDMX

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, declaró que su administración reconstruirá y trasladará las esculturas de Fidel Castro y Ernesto 'Che' Guevara a otro punto de la capital, tras la polémica generada por su retiro del espacio público en la alcaldía Cuauhtémoc.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 10:13 AM.
En México y editada el 30/07/2026 03:21 PM.