SEP ordena el cierre de escuelas militarizadas antes del inicio del ciclo escolar 2026‑2027

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La Secretaría de Educación Pública instruyó a las 32 entidades federativas a clausurar cualquier plantel que se identifique como “militarizado”, “militar” o “castrense” antes del 31 de agosto, garantizando la entrega de documentos y reembolso a los estudiantes afectados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 08:23 AM.
En México y editada el 30/07/2026 09:27 AM.