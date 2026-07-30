Sheinbaum celebra la orden del INE que obliga al PRI a retirar publicaciones contra Morena

...

La presidenta Claudia Sheinbaum aplaudió la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que ordena al PRI eliminar cinco publicaciones en redes sociales que vinculaban a Morena con el narcotráfico, calificándolas de infundadas y agresivas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 10:10 AM.
En México y editada el 30/07/2026 03:18 PM.