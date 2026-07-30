Sheinbaum celebra la orden del INE que obliga al PRI a retirar publicaciones contra Morena

La mandataria de la República, Claudia Sheinbaum, expresó su satisfacción durante la conferencia de prensa matutina al confirmar que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) retirar de inmediato cinco publicaciones en redes sociales que vinculaban a Morena y a sus dirigentes con el narcotráfico.
Sheinbaum sostuvo que los descalificativos del partido tricolor carecen de sustento y constituyen un acto de agresión contra la democracia. "El debate político debe ser propositivo y respetuoso; no podemos permitir que se difundan acusaciones sin fundamento que dañen la imagen de los partidos y de la ciudadanía", afirmó la presidenta.
La resolución del INE, aprobada por unanimidad, dio la razón a Morena y estableció medidas cautelares contra el PRI y su dirigente nacional, Alejandro Moreno. La autoridad electoral advirtió que la difusión de contenidos que impliquen calumnias o imputaciones de delitos falsos puede acarrear sanciones.
El PRI aún conserva la posibilidad de impugnar la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sin embargo, la presidenta Sheinbaum reiteró su confianza en que el instituto está cumpliendo con su función de garantizar la equidad y la legalidad en el proceso electoral.