Sheinbaum exige a Marina del Pilar y a Jaime Bonilla resolver sus diferencias políticas

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La presidenta Claudia Sheinbaum instó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su antecesor, Jaime Bonilla, a solucionar sus disputas internas, mientras se define la alianza entre Morena y PT en el estado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 01:00 PM.
En México y editada el 30/07/2026 03:32 PM.