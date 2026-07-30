Sheinbaum defiende lineamientos de derechos de audiencias y descarta censura a medios

Durante la conferencia mañanera del jueves, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, defendió los lineamientos para una consulta sobre derechos de audiencias y desmintió que exista censura a los medios de comunicación. Sheinbaum destacó que numerosos periodistas han apoyado la iniciativa, la cual, según ella, lleva años en discusión en México.
La mandataria subrayó que el gobierno no persigue limitar la libertad de expresión y afirmó que "nunca ha habido más libertad de expresión". Señaló que el único aspecto que aún está bajo revisión es la cuestión de las multas y la autoridad competente para aplicarlas.
Sheinbaum reiteró que los lineamientos buscan proteger los derechos de las audiencias sin coartar la labor periodística, y que cualquier medida sancionatoria será objeto de un proceso de consulta pública.
La conferencia, transmitida por Milenio TV, incluyó la participación de varios comunicadores que respaldaron la propuesta, enfatizando la importancia de equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad de los contenidos difundidos.