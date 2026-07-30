Sheinbaum defiende lineamientos de derechos de audiencias y descarta censura a medios

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Claudia Sheinbaum, en la conferencia mañanera del jueves, respaldó los lineamientos para una consulta sobre derechos de audiencias, negó la existencia de censura a los medios y señaló que la única cuestión pendiente es la aplicación de multas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/07/2026 12:01 PM.
En México y editada el 30/07/2026 03:27 PM.