Aspirantes de licenciatura convocan amparo colectivo contra examen de control de la UNAM

En horas previas al anuncio oficial de la UNAM sobre la realización de un examen de control para los aspirantes a licenciatura, el usuario de X @DRxbrxck difundió una convocatoria para interponer un amparo colectivo contra la resolución que obliga a más de 58 mil candidatos a presentar una prueba adicional.
El mensaje, que incluye los documentos del amparo, afirma que “hay argumentos constitucionales muy interesantes” y llama a los aspirantes a unirse a la acción legal. El autor se describe como “articulista en La Jornada, profesional del Derecho, fotoreportero e influencer”, aunque no revela su nombre, limitándose a mostrar su rostro en la foto de perfil.
El 27 de julio, el mismo medio había criticado la propuesta de repetir la prueba, considerándola injusta para quienes estudiaron con honestidad y sugiriendo que la UNAM admitiera directamente a los candidatos con mejor puntaje, para que los primeros semestres “depuren a quienes hicieron trampa”.
En los comentarios de la publicación, varios aspirantes expresan su apoyo al amparo y denuncian los gastos que implicaría viajar a la Ciudad de México para rendir el examen presencial, calificándolo de falta grave por parte de la universidad.
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, y Eduardo Bárzana, presidente de la Comisión Técnica de Revisión, explicaron que la medida busca verificar los resultados y garantizar la equidad del proceso. Señalan que el examen de control no constituye una nueva prueba, sino un mecanismo para confirmar que los aspirantes aceptados lo hicieron sin ventajas indebidas.
La evaluación será presencial y se aplicará en distintas versiones para atender la gran cantidad de turnos y aspirantes. Aún no se ha fijado una fecha, por lo que se insta a los candidatos a seguir los canales oficiales de la UNAM.
Podrán ser convocados a presentar el examen de control quienes recibieron aviso de selección para ingresar en 2026 y hayan alcanzado en el examen original un número de aciertos igual o superior al mínimo requerido entre 2021 y 2026 para el mismo programa, plantel y modalidad.
En caso de aprobar, la asignación de lugares se basará exclusivamente en el resultado de esta prueba adicional. La participación no implica una acusación de conducta irregular; su objetivo es otorgar certeza y transparencia al proceso de selección.
El rector Lomelí ofreció una disculpa a quienes, habiendo sido aceptados de manera limpia, deberán rendir el examen adicional, y pidió mantener la confianza para confirmar su ingreso a la UNAM.