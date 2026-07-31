Aspirantes de licenciatura convocan amparo colectivo contra examen de control de la UNAM

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Más de 58 mil aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se organizan para presentar un amparo colectivo en contra del examen de control que la institución anunció para validar los resultados de la admisión, alegando vulneraciones constitucionales y perjuicios económicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 02:42 PM.
En México y editada el 03/08/2026 06:52 PM.