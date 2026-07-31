Ciudad de México será sede del 4.º Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU

...

La Ciudad de México acogerá del 7 al 9 de septiembre de 2026 el 4.º Congreso Mundial de Turismo Deportivo organizado por la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo (UNWTO). Es la primera vez que el evento se celebra en América y se enfocará en el turismo deportivo como motor de desarrollo, inversión y sostenibilidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 08:22 AM.
En México y editada el 31/07/2026 09:26 AM.