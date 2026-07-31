Ciudad de México será sede del 4.º Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU

La Secretaría de Turismo (SECTUR) anunció que la Ciudad de México recibirá del 7 al 9 de septiembre de 2026 el 4.º Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU Turismo, convirtiéndose en la primera sede del continente americano para este encuentro internacional.
Según la información proporcionada por UNWTO y confirmada el 30 de abril, el congreso se organizará en colaboración con la SECTUR, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, el Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR). El evento se enmarca en el periodo posterior a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que México fue uno de los países anfitriones.
La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, declaró que “México hará historia al recibir el 4.º Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo, el primero en América”. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, también resaltó el éxito del Mundial 2026 y la oportunidad que representa este congreso para impulsar el sector.
El programa del congreso abordará temas como el legado de los megaeventos, innovación y tecnología, turismo activo y desarrollo de destinos, modelos de negocio y patrocinio, gobernanza e inversión público‑privada, sostenibilidad e inclusión, así como tendencias y oportunidades futuras. UNWTO señaló que el turismo deportivo representa alrededor del 10 % del gasto turístico mundial, alcanzando en 2025 un valor estimado de 672 mil millones de dólares.
Durante la conferencia matutina del 30 de julio, la SECTUR informó que México acumuló más de 42 millones de visitantes y 24 millones de turistas hasta mayo, lo que equivale a un crecimiento del 8 % respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el encarecimiento de la turbosina, combustible esencial para la aviación comercial, ha limitado la llegada de turistas extranjeros por vía aérea.
El congreso reunirá a autoridades públicas, destinos turísticos, organizaciones deportivas, empresas e inversores para analizar el impacto del turismo deportivo en las comunidades locales y definir estrategias que favorezcan la inversión y el desarrollo sostenible del sector en México y la región.