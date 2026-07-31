Delfina Gómez y Marcelo Ebrard presentan programa de estímulos de 110 millones de pesos

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La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunciaron un fondo de 110 millones de pesos destinado a micro, pequeñas y medianas empresas del sector calzado. El programa busca reactivar la industria, beneficiar a más de 4 mil productores y consolidar el liderazgo económico del estado a nivel nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 08:32 AM.
En México y editada el 03/08/2026 06:59 PM.