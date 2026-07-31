Delfina Gómez y Marcelo Ebrard presentan programa de estímulos de 110 millones de pesos

En una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno del Estado de México, la mandataria estatal, Delfina Gómez Álvarez, acompañó al secretario de Economía de la República, Marcelo Ebrard Casaubón, para presentar el Programa de Créditos para el Sector Calzado. El esquema, impulsado en coordinación con el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), pone a disposición una bolsa de 110 millones de pesos destinada a financiar a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y a personas físicas con actividad empresarial del rubro.
Los créditos podrán oscilar entre un millón y diez millones de pesos, con una tasa base del 10 % que se reducirá al 8 % para unidades lideradas por mujeres, con participación mayoritaria femenina o que adopten prácticas laborales inclusivas. La medida, que se reactiva después de cinco años, busca fortalecer la competitividad de los productores, mejorar su acceso a financiamiento y generar empleo en los 38 municipios donde se concentra la actividad, destacando San Mateo Atenco, Villa del Carbón, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec.
Según datos de la gobernadora, el Estado de México consolida su liderazgo económico al ocupar los primeros lugares a nivel nacional en generación de empleos formales (281 mil 400 nuevos puestos) y en comercio al por menor de calzado (5 mil 794 unidades económicas). El programa beneficiará a 4 mil 397 productores y sus familias, distribuidos en 383 unidades económicas.
El impulso federal‑estatal se refleja también en los indicadores macroeconómicos: el PIB estatal en 2024 alcanzó 2 billones 316 mil 944 millones de pesos, representando el 9.1 % del PIB nacional, y la inversión extranjera directa entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026 sumó 8 mil 357 millones de dólares, posicionando al Estado de México en segundo lugar a nivel nacional.
En el acto también asistieron la secretaria de Desarrollo Económico del Estado, Laura González Hernández, funcionarios federales y representantes del sector productivo, quienes reiteraron el compromiso de trabajar de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno para impulsar la reactivación económica y el bienestar de las familias mexiquenses.