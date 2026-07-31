Fallas en la app de BBVA colapsan el día de quincena y dejan a miles de usuarios sin acceso

Desde la mañana de este viernes, usuarios de BBVA en todo el país reportan fallas críticas en la aplicación móvil, coincidiendo con el día de quincena, fecha de alta demanda para operaciones bancarias.
Los problemas abarcan desde la imposibilidad de iniciar sesión hasta la falta de reflejo de transferencias y movimientos de nómina, afectando a miles de clientes que dependen de la plataforma para gestionar sus recursos financieros. En redes sociales, la queja se ha convertido en tendencia, con testimonios que describen la interrupción como "continua" y "sin solución" por parte del banco.
Según los usuarios, las respuestas ofrecidas por BBVA han sido insuficientes; la atención al cliente no ha logrado restablecer el acceso ni brindar alternativas claras. La situación ha generado incertidumbre en la planeación financiera de los afectados, quienes no pueden disponer de sus salarios ni enviar dinero a terceros.
Este episodio no es aislado. Varios clientes señalan que la aplicación presenta fallas recurrentes cada quincena, lo que incrementa la frustración y la presión sobre la institución para garantizar la disponibilidad del servicio en momentos críticos.
BBVA aún no ha emitido un comunicado oficial detallado, pero se espera una respuesta institucional en las próximas horas, mientras los usuarios continúan demandando la pronta restauración del servicio.