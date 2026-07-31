Fallas en la app de BBVA colapsan el día de quincena y dejan a miles de usuarios sin acceso

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El 31 de julio de 2026, la aplicación móvil de BBVA presentó interrupciones generalizadas que impidieron el ingreso, la realización y recepción de transferencias, generando una oleada de quejas en redes sociales durante el día de pago de nómina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 02:42 PM.
En México y editada el 03/08/2026 06:54 PM.