FGR condena a Zhenli Ye Gon a 15 años de prisión y multa de $140,400

La Fiscalía General de la República (FGR) logró una sentencia condenatoria contra el empresario chino Zhenli Ye Gon, quien fue sentenciado a 15 años y un día de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero.
El juez también impuso una multa de 140,400 pesos, negó los sustitutivos de la pena y el beneficio de la condena condicional, y ordenó la suspensión de los derechos políticos y civiles de Ye Gon, además de una amonestación.
Según la información compartida por la FGR el 30 de julio, la condena se sustentó en las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México y la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).
El proceso se inició el 14 de febrero de 2019, cuando la Policía Federal Ministerial ejecutó la orden judicial de reclusión contra Ye Gon. Días después, se dictó el auto de formal prisión por su presunta participación en la adquisición de recursos del territorio nacional al extranjero. La resolución fue ratificada por el magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito el 25 de julio de 2019.
Ye Gon interpuso un juicio de amparo contra esa confirmación, el cual fue negado y ratificado en revisión. Actualmente, el empresario permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.