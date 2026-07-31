FGR condena a Zhenli Ye Gon a 15 años de prisión y multa de $140,400

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria contra el empresario chino Zhenli Ye Gon por lavado de dinero, imponiéndole 15 años y un día de prisión, una multa de 140,400 pesos y la suspensión de sus derechos políticos y civiles.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 08:15 AM.
En México y editada el 31/07/2026 09:22 AM.