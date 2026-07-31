Gabinete de Seguridad descarta politización de la investigación del asesinato de Carlos Manzo

Durante la mañanera del pueblo celebrada el 31 de julio en el Palacio Nacional, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que la investigación del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, no se encuentra politizada. El funcionario señaló que el gabinete de seguridad toma en cuenta cualquier tipo de declaración y opinión, pero que sus acciones se basan en "evidencias sólidas".
El caso cobró mayor relevancia tras la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "R1", quien habría sido el autor intelectual del homicidio. Harfuch indicó que, desde el hallazgo de los dos cuerpos vinculados al delito, se han obtenido pruebas físicas que respaldan cada una de las detenciones realizadas, incluyendo a los presuntos acompañantes del autor material.
El secretario enfatizó que el proceso de investigación sigue los lineamientos legales y que cualquier intento de politizar el caso será rechazado por el gabinete. "Nuestro compromiso es con la verdad y la justicia, no con intereses partidistas", afirmó Harfuch.
El asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en Uruapan, Michoacán, ha generado un intenso debate político y social, pues el exalcalde era una figura destacada en la región. La captura de "R1" representa un avance significativo, pero las autoridades continúan trabajando para esclarecer todos los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
Hasta el momento, no se ha divulgado información adicional sobre los cargos que enfrentarán los detenidos ni sobre el posible móvil del crimen. Las autoridades prometen mantener informada a la ciudadanía a medida que avancen las investigaciones.