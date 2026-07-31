Gabinete de Seguridad descarta politización de la investigación del asesinato de Carlos Manzo

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que la investigación del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, no está politizada y se sustenta en pruebas contundentes, tras la captura del presunto autor intelectual del delito.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 10:55 AM.
En México y editada el 31/07/2026 01:29 PM.