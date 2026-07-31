Harfuch: provocación al CJNG fue el móvil del asesinato de Carlos Manzo

En la conferencia matutina de la La Mañanera del Pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló el posible móvil del homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Según declaraciones de varios detenidos, el asesinato fue ordenado por Ramón Ángel "N", alias El R1, quien habría actuado en represalia por una supuesta provocación al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Harfuch detalló que la provocación consistió en que Manzo asistía a detenciones de miembros del CJNG y hacía alusión al grupo criminal, lo que habría sido percibido como una afrenta por la organización. Tras tres meses de trabajo de inteligencia, el jueves se ejecutó un operativo conjunto entre fuerzas especiales del Ejército y la Secretaría de Seguridad en Atotonilco el Alto, Jalisco, donde se capturó a El R1, líder de una célula del CJNG, y a Jesús Salvador "N", alias El Chuy. Durante la acción, los uniformados fueron agredidos por el círculo de seguridad de El R1; al repeler la agresión, se registró un enfrentamiento en el que uno de los agresores perdió la vida.
El secretario subrayó que el CJNG mantiene redes locales en Michoacán, empleando armamento de alto poder para disputar corredores carreteros, controlar rutas logísticas y ampliar su influencia territorial. Entre sus fuentes de financiamiento destacan el tráfico de drogas, la extorsión, el cobro de piso a productores de limón y aguacate, ganaderos, comerciantes y transportistas, así como la afectación a empresas de servicios y establecimientos de juego.
Según Harfuch, la investigación permitió identificar a Ramón Ángel "N" como uno de los líderes de la organización, con antecedentes federales por delincuencia organizada. Se detuvieron a autores materiales e intelectuales, reclutadores, operadores logísticos y colaboradores que facilitaron la ejecución del ataque y su encubrimiento. La información recabada también reveló una posible filtración de datos desde el entorno cercano de la víctima, confirmando la participación directa de El R1 en el homicidio.
El secretario concluyó que la agresión contra Carlos Manzo fue ordenada directamente por Ramón Ángel "N" como respuesta a la supuesta provocación, y reiteró el compromiso del gobierno federal de desarticular las estructuras del CJNG y proteger a la ciudadanía.