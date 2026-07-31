Harfuch: provocación al CJNG fue el móvil del asesinato de Carlos Manzo

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado por orden de Ramón Ángel “El R1”, tras provocaciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, según declaraciones de detenidos y el operativo federal en Jalisco.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 12:52 PM.
En México y editada el 31/07/2026 01:36 PM.