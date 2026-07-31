INE aprueba Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para detectar nexos con el narco

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó con nueve votos a favor la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un órgano destinado a revisar los perfiles de aspirantes a cargos de elección popular y detectar posibles vínculos con el crimen organizado, corrupción o delitos graves antes de las elecciones de 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 02:35 PM.
En México y editada el 03/08/2026 06:46 PM.