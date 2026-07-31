SEP ordena revisión nacional de RVOE para eliminar escuelas militarizadas antes del ciclo 2026‑2027

La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió una orden de carácter nacional para revisar los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de todas las escuelas particulares que utilicen nombres o modalidades vinculadas a la educación militarizada. El secretario Mario Delgado anunció que, a partir del inicio del ciclo escolar 2026‑2027, previsto para el 31 de agosto, ningún plantel privado podrá operar bajo un modelo de carácter castrense o militar.
Esta decisión se produce en el contexto del debate generado por el fallecimiento de Dafne Zapata, estudiante de la Academia Militarizada Marina Doenitz, cuyo caso puso en evidencia la ausencia de regulación clara para este tipo de instituciones. Delgado subrayó que la legislación educativa mexicana no contempla la educación militarizada para menores de edad, reservándose esa función exclusivamente a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional.
El secretario instruyó a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas a revisar las autorizaciones y los RVOE otorgados a instituciones particulares, con el objetivo de que ninguna continúe usando denominaciones o promoviendo un modelo educativo incompatible con los principios de la política educativa federal.
Las escuelas que incumplan la disposición enfrentarán sanciones administrativas. Además, deberán entregar la documentación académica de los alumnos y reembolsar los pagos efectuados por las familias cuando corresponda, garantizando el derecho a la educación.
Delgado reiteró que la disciplina no puede ser excusa para justificar conductas violentas y defendió los principios de la Nueva Escuela Mexicana como eje del sistema educativo nacional.
La medida, anunciada en la cuenta oficial de la SEP, también contó con el respaldo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que la educación debe estar alineada con los valores democráticos y de respeto a los derechos humanos.