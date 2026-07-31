SEP ordena revisión nacional de RVOE para eliminar escuelas militarizadas antes del ciclo 2026‑2027

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, mandó a inspeccionar todas las instituciones privadas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para impedir que operen bajo denominaciones o modelos de educación militarizada. La medida, que entrará en vigor al iniciar el ciclo escolar 2026‑2027 el 31 de agosto, surge tras la muerte de la estudiante Dafne Zapata y busca alinear la oferta educativa con la Nueva Escuela Mexicana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 08:40 AM.
En México y editada el 31/07/2026 09:34 AM.