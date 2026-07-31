Sheinbaum aclara que sanciones a medios no se basarán en contenido editorial

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La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias no contemplan sanciones por el contenido de los medios, sino por la falta de acciones como la designación de un defensor de audiencias, y que aún están sujetos a consulta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 03:38 PM.
En México y editada el 03/08/2026 06:51 PM.