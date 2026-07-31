Sheinbaum aclara que sanciones a medios no se basarán en contenido editorial

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, aclaró en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que los lineamientos recientemente presentados para garantizar la protección de los derechos de las audiencias no incluyen sanciones por el contenido que difundan los medios de comunicación.
Según la presidenta, las posibles sanciones se aplicarán únicamente cuando los medios incumplan obligaciones específicas, como la falta de nombrar a un defensor de audiencias, y no por la naturaleza de la información que publiquen. Sheinbaum subrayó que dichos lineamientos están sujetos a una fase de consulta, por lo que aún no son definitivos.
Desde el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo Federal reiteró que los lineamientos no constituyen censura, sino una medida para asegurar el derecho a la información y la protección de los usuarios de los medios. Además, anunció que la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, establecerá contacto con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) para aclarar dudas y coordinar la implementación de los nuevos requisitos.
La iniciativa busca equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad de los medios, garantizando que se respeten los derechos de los consumidores de información sin coartar la pluralidad de opiniones.