UNAM realizará nuevo examen de admisión a licenciatura para el ciclo 2026‑2027

En una conferencia de prensa celebrada hoy, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la aplicación de un nuevo examen de admisión a nivel licenciatura para el ciclo escolar 2026‑2027. La medida responde a la detección de resultados atípicos en el proceso original, lo que generó dudas entre la comunidad universitaria y obligó a la institución a conformar una Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.
El examen de control será presencial y podrán presentarlo los aspirantes que recibieron un aviso de selección en la convocatoria inicial, así como aquellos que alcanzaron un puntaje igual o superior al mínimo requerido entre 2021 y 2026 para el mismo programa, modalidad y plantel. Con esta convocatoria, la UNAM busca ofrecer certeza a los más de 158 mil aspirantes que participaron en el primer concurso y que quedaron en incertidumbre por la detección de comportamientos atípicos en los puntajes de carreras de alta demanda.
Las inscripciones y la entrega de documentos permanecerán suspendidas hasta concluir la aplicación y revisión del nuevo examen. Los lugares de ingreso se asignarán exclusivamente a partir del resultado obtenido en esta evaluación de control.
La Comisión Técnica aclaró que la participación en el nuevo examen no implica una imputación de conducta irregular. Señaló que el análisis estadístico solo permite identificar alteraciones generales, no conductas individuales. La universidad reiteró su compromiso con la ética, la equidad y la estricta observancia de su normatividad.