UNAM realizará nuevo examen de admisión a licenciatura para el ciclo 2026‑2027

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Ante resultados atípicos en el proceso de ingreso, la UNAM convocará a un examen de control presencial para los aspirantes seleccionados y quienes cumplan el puntaje mínimo histórico, con el fin de garantizar certeza y equidad en la asignación de plazas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/07/2026 10:55 AM.
En México y editada el 31/07/2026 01:28 PM.